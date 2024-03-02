Отметим, что Марта Костюк вышла в полуфинал соревнований WTA 500 в американском Сан-Диего. В своем третьем матче на турнире она победила "нейтральную" соперницу из России Анастасию Павлюченкову, пишет 24 Канал.

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Забавный момент во время матча

В пятом гейме первого сета при счете 2:2 (30:30) мяч отлетел на трибуны. Одна из болельщиц поймала его и спрятала себе под кофту. Вскоре девушка с улыбкой на лице отдала мяч обратно.

Болельщица спрятала себе за кофту: смотрите видео

Что известно о выступлении украинки

После 41 минуты игры Павлюченкова вышла вперед, осуществив четыре брейка и выиграв шесть геймов на своей подаче. Во втором сете обе теннисистки совершили лишь один брейк, который Костюк сделала при счете 1:1.

В десятом гейме, когда счет был 5:4 в пользу Костюк, она не использовала четыре сетбола, но с пятой попытки восстановила общий паритет перед решающим сетом.

Костюк впервые вышла вперед в матче после брейка при счете 2:2. Из четырех последних геймов Марта забрала три, завершив победу с матчбола на подаче соперницы со счетом 6:3.

Обратите внимание! В финале Марта будет играть с первой сеяной, хозяйкой турнира Джессикой Пегулой. Матч состоится в ночь на 3 марта.