Зазначимо, що Марта Костюк вийшла у півфінал змагань WTA 500 в американському Сан-Дієго. У своєму третьому матчі на турнірі вона перемогла "нейтральну" суперницю з Росії Анастасію Павлюченкову, пише 24 Канал.

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Кумедний момент під час матчу

У п'ятому геймі першого сета за рахунку 2:2 (30:30) м'яч відлетів на трибуни. Одна з уболівальниць зловила його та заховала собі під кофту. Невдовзі дівчина з усмішкою на обличчі віддала м'яч назад.

Вболівальниця заховала собі за кофту: дивіться відео

Що відомо про виступ українки

Після 41 хвилини гри Павлюченкова вийшла вперед, здійснивши чотири брейки і вигравши шість геймів на своїй подачі. У другому сеті обидві тенісистки здійснили лише один брейк, який Костюк зробила при рахунку 1:1.

У десятому геймі, коли рахунок був 5:4 на користь Костюк, вона не використала чотири сетболи, але з п'ятої спроби відновила загальний паритет перед вирішальним сетом.

Костюк вперше вийшла вперед у матчі після брейку за рахунку 2:2. З чотирьох останніх геймів Марта забрала три, завершивши перемогу з матчболу на подачі суперниці з рахунком 6:3.

Зверніть увагу! У фіналі Марта гратиме із першою сіяною, господаркою турніру Джессікою Пегулою. Матч відбудеться в ніч проти 3 березня.