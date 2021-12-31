Болельщица получила значительные травмы, когда в нее попали баскетбольным мячом: видео эпизода
Источник:Inside Edition
Матч НБА между Хьюстон Рокест и Шарлотт Хорнетс выдался довольно неудачным для болельщицы Изабеллы Фитц. В нее попали мячом, из-за чего она получила немало травм.
В конце второй четверти Кристиан Вуд не рассчитал силу броска мяча, отправив его поверх своего партнера – на трибуны. И попал точно в голову болельщицы, которая проходила мимо.
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Девушка не видела момент полета мяча, поэтому не смогла от него увернуться. Мяч попал ей в голову. От удара девушка даже потеряла сознание на короткий промежуток времени.
Видео попадания мяча в голову болельщицы
Девушка отправилась в больницу, где ей провели медосмотр. Врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом скулы.
По словам Изабеллы, на больничном она будет вынуждена просидеть в течение трех недель.
Сам Вуд после матча попросил прощения у болельщицы. И пообещал ей билеты на следующий домашний матч команды.