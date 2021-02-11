Болельщица освистала Рафаэля Надаля и показала ему средний палец во время матча: видео
Теннисный матч на Australian Open едва не закончился скандалом. Во время игры между Рафаэлем Надалем и Майклом Ммо одна из болельщиц вела себя крайне неадекватно.
Источник:Eurosport
Это произошло, когда Надаль готовился сделать подачу в десятом гейме. Одна из болельщиц на трибунах начала выкрикивать в его сторону нецензурные слова.
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За это женщина получила предупреждение от арбитра, что она задерживает матч. Но это ее не остановило, и она показала Надалю средний палец. Зрители, которые были на трибунах, начали ее за это освистывать. У Надаля это вызвало только смех.
Впоследствии ситуация повторилась. Но на этот раз охрана решила вывести болельщицу с трибун.
Матч закончился уверенной победой Надаля в трех сетах. Испанский теннисист вышел в третий раунд Australian Open.
Видео инцидента с участием болельщицы и Рафаэля Надаля
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