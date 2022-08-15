Proud to be Ukrainian, – скалолаз Болдырев стал чемпионом мультиспортивного Евро
Украинская копилка пополнилась "золотом" из скоростного скалолазания. Автором победы стал Даниил Болдарев.
Успешно защитил звание чемпиона
Титулованный украинский скалолаз Даниил Болдарев сумел защитить звание чемпиона Европы, которое получил в 2020 году. 30-летний спортсмен в финале по скоростному скалолазанию победил поляка Мартина Деньски, пишет 24 канал.
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По пути в золотой финал украинец одолел соперников из Австрии, Италии и Франции. Как раз француз Гийом Моро стал бронзовым призером Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене.
Болдырев воспользовался ошибкой поляка в финале и поднялся на немецкую вершину. Даниил не стал сдерживать эмоции радости.
Напомнил миру о войне в Украине
После того как его спустили на землю и сняли страховочный трос, Болдырев напомнил немцам и всей Европе о войне в его родной стране против безжалостного врага.
Даниил поблагодарил Деньских за борьбу и поднял к горе его руку перед собравшимися на соревнованиях болельщиками. Поляк только второй.
Украинский скалолаз вытащил белую футболку с картой Украины, а посередине была надпись на английском "Proud to be Ukrainian" (в переводе на украинку - "Гордый быть украинцем"). Этот момент сорвал местные овации.
Болдырев – чемпион Европы / Фото Getty Images
Отметим, что перед началом финала, когда скалолазы делали последние приготовления перед стартом, в трансляцию попали слова поддержки кого-то из украинских фанатов: "Даня, давай".
Видео финала по скоростному скалолазанию