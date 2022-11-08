Боксерские перчатки с автографом украинского чемпиона мира выставили на благотворительный аукцион

Боксерские перчатки с автографом чемпиона мира по версии WBA в самой легкой весовой категории Артема Далакяна выставили на благотворительный аукцион. На нем собирают деньги на машину скорой помощи для защитников Украины.

Благотворительный аукцион проводят Sport&Business Club Ukraine совместно с благотворительной организацией B42KON. Их цель – собрать 430 тысяч гривен на машину скорой помощи защитникам Украины. На благотворительных аукционах выставляют разные спортивные артефакты. Сейчас собрано около 29,5 тысячи гривен и 1400 долларов.

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Новый лот на благотворительном аукционе – боксерские перчатки с автографом чемпиона мира по версии WBA в самой легкой весовой категории Артема Далакяна, боксера компании Union Boxing Promotion, уже пять раз защитившего титул, и подписью Майкла Баффера – легендарного ринг-анонсера, известного фразой "Let's get ready to rumble!".

Лот передали президент компании Union Boxing Promotion Юрий Рубан, также оставивший свой автограф на одной из перчаток, и вице-президент Дмитрий Елисеев.

Чтобы принять участие в аукционе, следует перейти по ссылке и сделать ставку больше текущей. Минимальный шаг повышения – 1000 гривен.

Принять участие в аукционе можно до 21:00 11 ноября.