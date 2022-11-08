Благодійний аукціон проводять Sport&Business Club Ukraine спільно з благодійною організацією B42KON. Їх мета – зібрати 430 тисяч гривень на машину швидкої допомоги для захисників України. На благодійних аукціонах виставляють різні спортивні артефакти. Наразі зібрано близько 29,5 тисяч гривень та 1400 доларів.

Варте уваги "Мета – знову стати чемпіоном світу": Гвоздик замахнувся на всі титули дивізіону

Новий лот на благодійному аукціоні – боксерські рукавички з автографом чемпіона світу за версією WBA у найлегшій ваговій категорії Артема Далакяна, боксера компанії Union Boxing Promotion, який вже п’ять разів захистив титул, та підписом Майкла Баффера – легендарного ринг-анонсера, відомого за фразою "Let’s get ready to rumble!".

Лот передали президент компанії Union Boxing Promotion Юрій Рубан, який також залишив свій автограф на одній з рукавичок, та віцепрезидент Дмитро Єлисєєв.

Аби взяти участь в аукціоні, слід перейти за посиланням та зробити ставку, більше за поточну. Мінімальний крок підвищення – 1000 гривень.

Взяти участь в аукціоні можна до 21:00 11 листопада.