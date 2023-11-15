Нганну официально включили в топ-10 рейтинга WBC: звезда ММА оказался среди претендентов на пояс
Источник:WBC
Коммерческий поединок Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри дал старт боксерской карьере бойца смешанных единоборств. Более того, камерунец оказался в десятке лучших боксеров хевивейта.
Накануне выставочного боя в Эр-Рияде большинство экспертов отдавали предпочтение опытному Тайсону Фьюри. Однако экс-чемпион UFC заставил замолчать скептиков, отправив напыщенного "Цыганского короля" в нокдаун в третьем раунде.
Читайте также За бой с Фьюри заработал больше, чем за всю жизнь: Нганну сравнил заработки в ММА и боксе
Фантастический взлет дебютанта боксерского ринга
Конкурентный бой произвело впечатление на президента WBC Маурисио Сулеймана, который пообещал включить Нганну в рейтинг организации. Слова функционера не разошлись с делом.
Официальная пресс-служба WBC сообщила, что "Фрэнсис Нганну провел выдающуюся работу против чемпиона WBC в супертяжелом весе, и Совет директоров WBC согласился поставить его под №10 в рейтинге в супертяжелого дивизиона".
Рейтинг супертяжелого дивизиона по версии WBC
Тайсон Фьюри – чемпион WBC
- Деонтей Уайлдер (США)
- Энтони Джошуа (Великобритания)
- Арсланбек Махмудов (Россия)
- Фрэнкс Санчес (Куба)
- Эфе Аджагба (Нигерия)
- Джаред Андерсон (США)
- Мартин Баколе (ДР Конго)
- Джозеф Паркер (Новая Зеландия)
- Отто Валлин (Швеция)
- Фрэнсис Нганну (Камерун)
Сложный выбор между боксом и ММА
- Напомним, что свой последний поединок в ММА Нганну провел 22 января 2022 года. Тогда "Хищник" победил Сирила Гана единогласным решением судей. После завершения контракта с UFC Нганну решил покинуть промоушен и оставить чемпионский пояс вакантным.
- 16 мая 2023 было сообщено, что франко-камерунский боец подписал контракт с Professional Fighters League. Однако Нганну еще не дебютировал под эгидой организации.
- Ранее Фрэнсис планировал совмещать карьеру боксера и бойца ММА. Так что дождемся объявления следующего боя одного из самых мощных панчеров мира.