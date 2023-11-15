Нганну официально включили в топ-10 рейтинга WBC: звезда ММА оказался среди претендентов на пояс

Коммерческий поединок Фрэнсиса Нганну против Тайсона Фьюри дал старт боксерской карьере бойца смешанных единоборств. Более того, камерунец оказался в десятке лучших боксеров хевивейта.

Накануне выставочного боя в Эр-Рияде большинство экспертов отдавали предпочтение опытному Тайсону Фьюри. Однако экс-чемпион UFC заставил замолчать скептиков, отправив напыщенного "Цыганского короля" в нокдаун в третьем раунде.

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Фантастический взлет дебютанта боксерского ринга

Конкурентный бой произвело впечатление на президента WBC Маурисио Сулеймана, который пообещал включить Нганну в рейтинг организации. Слова функционера не разошлись с делом.

Официальная пресс-служба WBC сообщила, что "Фрэнсис Нганну провел выдающуюся работу против чемпиона WBC в супертяжелом весе, и Совет директоров WBC согласился поставить его под №10 в рейтинге в супертяжелого дивизиона".

Рейтинг супертяжелого дивизиона по версии WBC

Тайсон Фьюри – чемпион WBC

Деонтей Уайлдер (США) Энтони Джошуа (Великобритания) Арсланбек Махмудов (Россия) Фрэнкс Санчес (Куба) Эфе Аджагба (Нигерия) Джаред Андерсон (США) Мартин Баколе (ДР Конго) Джозеф Паркер (Новая Зеландия) Отто Валлин (Швеция) Фрэнсис Нганну (Камерун)

Сложный выбор между боксом и ММА