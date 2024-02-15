16-летнего чемпиона Украины по боксу Назария Малинкина нашли мертвым во Львове

В среду, 14 февраля, появилась информация о 16-летнем боксере Назарии Малинкине, который пропал без вести. Парень вышел из дома 7 февраля и не вернулся.

Федерация бокса Украины написала приметы, по которым можно узнать юного спортсмена, который тренировался в Коломые (рост 165-170 сантиметров, спортивное телосложение, темные короткие волосы, карие глаза, был одет в черную куртку, черные спортивные штаны и черные кроссовки). Особой приметой была афроамериканская внешность боксера.

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Нашли без признаков жизни

Ранее в сети сообщали, что 11 февраля парня видели в Хмельницком.

15 февраля полиция Ивано-Франковской области объявила о прекращении розыска. 16-летнего боксера Назария Малинкина нашли мертвым во Львове.

Тело спортсмена отправили на экспертизу. Сейчас устанавливают все обстоятельства ужасного события.

Следователи осуществляют досудебное расследование по статье 115 с пометкой "Самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Назарий Малинкин за свою короткую боксерскую карьеру успел стать призером чемпионата Украины-2023 среди молодежи и торжествовал на турнире Кужельного-2023.