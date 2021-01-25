Бій проти бразильського боксера Лукаса Понтеса да Сілви назавжди запам'ятається у пам'яті його земляка Рожеріо Дамаско. Останній тричі поспіль за декілька секунд лежав на канвасі.

Лукас Понтес да Сілва у статусі непереможного боксера підійшов до сутички проти земляка Рожеріо Дамаско. Перший у ефектному стилі переміг суперника, пише 24 канал.

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Три нокдауни поспіль

Поєдинок відбувався у бразильському Белені та був короткочасним. 25-річний да Сілва пішов в атаку вже з перших секунд сутички. Ініціатива була повністю за непереможним боксером і вже на 30-й секунді бою Дамаско вперше побував у нокдауні.

Попри це суддя вирішив не зупиняти бій. Але да Сілва продовжив свій наступ. Він ще двічі клав суперника на канвас. Після третього нокдауну рефері таки достроково завершив бійку. Арбітр присудив да Сілві перемогу технічним нокаутом. Бразилець 5 раз поспіль перемагає суперників достроково.

Відео третього нокдауну у бою