Экс-соперник Ломаченко чуть не потерял зрение из-за кулинарных предпочтений: жуткое фото

Двухкратный олимпийский чемпион по боксу Гильермо Ригондо получил серьезные травмы, но не на ринге, а на кухне. У известного спортсмена взорвалась скороварка.

Потерял 80% зрения из-за скороварки

Неприятный инцидент произошел еще в марте, в доме боксера в Майами. У него в руках взорвалась скороварка – и спортсмен получил травмы лица.

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Тогда, во время приготовления пищи, боксер обжег себе руки и сильно повредил зрение из-за попадания кипятка в лицо.

Ригондо потерял около 80% зрения, однако врачи отмечают, что зрение вскоре должно восстановиться полностью.

Гильермо показал, как выглядит его лицо сейчас.



Как выглядит боксер сейчас / Фото Vringe

Каждую ночь, когда я закрываю глаза, вот что я вижу. Иногда трудно забыть,

– отметил боксер.

Что известно о боксере