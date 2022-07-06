Потерял 80% зрения из-за скороварки
Неприятный инцидент произошел еще в марте, в доме боксера в Майами. У него в руках взорвалась скороварка – и спортсмен получил травмы лица.
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Тогда, во время приготовления пищи, боксер обжег себе руки и сильно повредил зрение из-за попадания кипятка в лицо.
Ригондо потерял около 80% зрения, однако врачи отмечают, что зрение вскоре должно восстановиться полностью.
Гильермо показал, как выглядит его лицо сейчас.
Как выглядит боксер сейчас / Фото Vringe
Каждую ночь, когда я закрываю глаза, вот что я вижу. Иногда трудно забыть,
– отметил боксер.
Что известно о боксере
- Гильермо Ригондо дважды получил титул олимпийского чемпиона (2000 и 2004). В 2001 и 2005 годах он торжествовал на чемпионатах мира.
- 41-летний боксер – чемпион мира во второй легкой (WBA, 2012 – 2015, 2016 – 2018; WBO, 2013 – 2015) и самой легкой (WBA, 2020) весовых категориях среди профессионалов.
- В 2017 году Ригондо вышел на ринг против украинца Василия Ломаченко. После шестого раунда кубинец отказался от продолжения боя.