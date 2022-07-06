Втратив 80 % зору через скороварку

Неприємний інцидент стався ще у березні, у будинку боксера в Маямі. У нього в руках вибухнула скороварка – і спортсмен отримав травми обличчя.

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Тоді, під час приготування їжі, боксер обпалив собі руки та дуже ушкодив свій зір через попадання окропу в обличчя.

Рігондо втратив близько 80% зору, проте лікарі зазначають, що зір незабаром має відновитися повністю.

Гільєрмо показав, як виглядає його обличчя зараз.

Як виглядає боксер зараз / Фото Vringe

Щоночі, коли я заплющую очі, ось що я бачу. Іноді важко забути,

– зазначив боксер.

Що відомо про боксера