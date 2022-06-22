Боксеру не разрешили выходить на бой с флагом Украины под "Ой у лузі червона калина"

Известный украинский боксер Максим Продан рассказал о скандальной ситуации перед поединком. Спортсмен захотел выйти на ринг с украинской символикой, но устроители запретили ему это делать.

Продан: Многие политики сказали, а у нас – спорт

29-летний украинский боксер, проживающий в Италии, рассказал о пристрастном отношении к символам Украины. Максим Продан припомнил свою историю на профессиональном уровне.

Стоит прочесть Украинца, зажегшего гопак после победы в Афинах, попросили снять вышиванку

Продан не стал рассказывать когда это было, но на одном из поединков ему запретили брать с собой украинский флаг. Также ему запретили выходить на ринг под песню, ставшую настоящим мировым хитом, "Ой у лузі червона калина".

Организаторы увидели в подобных действиях украинского боксера политику.

Хотел выйти в ринг с флагом – нельзя. Под песню "Ой у лузі червона калина" – тоже нельзя. Многие политики сказали, а у нас – спорт. Я специально для этого сшил на выход в ринг желто-синий комплект. Вот такая история… А песня была от нашего казака Ярмака,

– рассказал Продан.

Бан на украинскую символику уже не в первый раз