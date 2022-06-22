Боксеру не разрешили выходить на бой с флагом Украины под "Ой у лузі червона калина"
Источник:инстаграммы Luckypunch.net
Известный украинский боксер Максим Продан рассказал о скандальной ситуации перед поединком. Спортсмен захотел выйти на ринг с украинской символикой, но устроители запретили ему это делать.
Продан: Многие политики сказали, а у нас – спорт
29-летний украинский боксер, проживающий в Италии, рассказал о пристрастном отношении к символам Украины. Максим Продан припомнил свою историю на профессиональном уровне.
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Продан не стал рассказывать когда это было, но на одном из поединков ему запретили брать с собой украинский флаг. Также ему запретили выходить на ринг под песню, ставшую настоящим мировым хитом, "Ой у лузі червона калина".
Организаторы увидели в подобных действиях украинского боксера политику.
Хотел выйти в ринг с флагом – нельзя. Под песню "Ой у лузі червона калина" – тоже нельзя. Многие политики сказали, а у нас – спорт. Я специально для этого сшил на выход в ринг желто-синий комплект. Вот такая история… А песня была от нашего казака Ярмака,
– рассказал Продан.
Бан на украинскую символику уже не в первый раз
- Матвей Ражба завоевал золотую медаль на международном любительском турнире по боксу – Кубок Акрополя, состоявшийся в Греции. Украинец решил отпраздновать свою победу в патриотическом стиле, станцевав гопак.
- Сделал он это в вышитой рубашке и казацкой шапке. Но организаторы турнира попросили боксераз Украины снять национальную одежду.
- Другой случай произошел с украинской боксершей Дианой Петренко, ставшей второй на турнире в Венгрии. Наша спортсменка во время награждения развернула украинское знамя с гербом полка "Азов". Но ее попросили убрать флаг и сделали замечание за такой поступок.