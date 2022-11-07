В поединке, в котором действующий чемпион WBA World во втором среднем весе Давид Моррель защищал свой титул, Ербосынулы пропустил большое количество опасных ударов. Еще в начале боя у казахского боксера пошла из носа кровь, не остановившаяся до завершения.

Читайте также Непобежденный украинец эффектно избил боксера из Ямайки: видео яркого поединка

Кроме того, у 30-летнего спортсмена образовалась субдуральная гематома – кровоизлияние в мозг. В 12-м раунде Моррель отправил Айдоса в нокаут, в результате которого боксер упал на спину.

После боя Ербосынулы был доставлен в местную больницу на обследование. В понедельник стало известно, что врачи были вынуждены ввести Айдоса в состояние искусственной комы из-за кровоизлияния в мозг.

Многие болельщики и специалисты считают, что арбитр должен был завершать поединок до 12-го раунда.

Видео нокаута

На профессиональном ринге Айдос Ербосынулы провел 17 поединков, в которых одержал 16 побед. Поражение от Морреля стало первым в карьере казахского боксера.