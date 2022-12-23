Во всем виноват российский Газпром: бокс могут исключить из программы Олимпиады-2024

Олимпийские игры в 2024 году могут недосчитаться одной из ведущих дисциплин – бокса. Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что бокс будет исключен из программы в Париже.

Все из-за сотрудничества Международной боксерской ассоциации (IBA) с российской компанией Газпром. Отметим, что боксерские ассоциации продолжают разочаровывать свои решения.

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Они продолжают работать и поддерживать страну-агрессора. Например, Всемирная боксерская ассоциация вернула в свои рейтинги русских боксеров. WBA аргументировала свое решение тем, что боксеры из России и Беларуси не должны страдать из-за политических действий властей их стран.

Такое решение подверг критике Владимир Кличко. Легендарный боксер предложил сделать реформу в боксерских ассоциациях, погрязших в коррупции.

Отреагировала на эти действия и Украинская ассоциация бокса, которая обратилась в WBA.

Ранее МОК уже исключил бокс из программы Олимпиады, которая состоится в 2028 году в Лос-Анджелесе.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Украина завоевала одну награду по боксу. Серебряным призером стал Александр Хижняк, в финале проигравший сопернику из Бразилии Эберту Соузи в весе до 75 килограммов. Этот поединок вызвал немало сомнений в победе бразильца.