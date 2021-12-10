Бокс могут исключить из Олимпиады: под угрозой тяжелая атлетика

Международный олимпийский комитет назвал три дополнительных вида спорта, которые войдут в программу Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе. В частности, речь идет о скалолазании, серфинге и скейтбординге.

Под угрозой исторические дисциплины

Все эти виды спорта впервые были представлены на Олимпиаде в Токио, а также запланированы на будущие Игры в Париже в 2024-м.

Брейк-данс и серфинг официально включили в программу Олимпиады-2024

Президент МОК Томас Бах отмечает, что эти виды спорта, ориентированные на молодежь, могут вытеснить три исторические олимпийские дисциплины: бокс, тяжелую атлетику и современное пятиборье.

В конце январе 2022 года накануне Олимпийских игр в Пекине на сессии Минздрава рассмотрят петицию по добавлению скалолазания, серфинга и скейтбординга в список 28 базовых олимпийских видов спорта.

В Париже к олимпийской программе прибавят еще и брейк-данс. Однако до Игр-2028 включение этого вида спорта даже не обсуждается. Поскольку МОК устанавливает лимит в 10,5 тысячи участников Олимпийских игр, чтобы ограничить расходы и сложность.

Однако с включением в Олимпийские игры новых видов спорта, под угрозой исключения из основных олимпийских видов оказались бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье.

На протяжении более чем столетия эти три вида спорта имели олимпийский статус. Они могут быть потенциально включены в программу Лос-Анджелеса-2028 как дополнительные во время сессии МОК в 2023 году. Однако произойдет, если их международные федерации предоставят достаточные обещания по поводу реформ.