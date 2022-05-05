В бою с оккупантами в Харьковской области героически погиб чемпион Украины по легкой атлетике

На Харьковщине героически погиб Александр Сербинов – многократный победитель и призер чемпионатов Украины по бегу на 400 метров и 800 метров. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

Вечная память Герою

Александр проявил личное мужество и верность военной присяге в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, отмечают в Минспорта.

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Александр Сербинов тоже был фотографом. Бывший бегун взял в руки оружие после начала полномасштабного вторжения России.

До этого помогал незрячему парню стать успешным спортсменом и учил людей видеть прекрасное в застывшем моменте. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Тренер Елена Бех погибшего рассказала, что Александр всегда был настоящим человеком.

"Александр сам из Коростеня. Мы там работали с моим мужем, тренировали легкоатлетов. А когда мы возвращались в Винницу, то большая группа ребят переехала вместе с нами. Многие там и остались. И каждый нашел свой путь в жизни. Александр закончил. Винницкий педагогический университет, занимался легкой атлетикой.

Саша стал сопартнером незрячего спортсмена-бегуна Валерия Гаврилюка, выезжал с ним на соревнования, уделял много внимания. Они показывали хорошие результаты, были восьмыми на чемпионате мира по бегу на 100 метров", – вспомнила Елена Владимировна.

Человек с большим сердцем

Наставница с теплотой отметила, что Александр был очень добрым и ответственным человеком.

Когда ты сам тренируешься, это одно. А Саша очень многое сделал для спортсмена, который с детства был незрячим и ни разу в жизни не видел солнца. Он с ним много работал, и это вылилось в очень хорошее партнерство. Словно бежит один человек, а не два,

– заметила Бех.

Тренер также рассказала, что Александр получил осколочное ранение.

Сербинов был кандидатом в мастера спорта Украины, многократным победителем и призером чемпионатов страны по бегу на 400 и 800 метров. Побеждал в составе эстафеты Винницкой области.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родителям, родным и друзьям воина.