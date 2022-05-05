Вічна пам'ять Герою

Олександр проявив особисту мужність та вірність військовій присязі у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зазначають у Мінспорту.

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Олександр Сербінов також був фотографом. Колишній бігун взяв до рук зброю після початку повномасштабного вторгнення Росії.

До цього допомагав незрячому хлопцеві стати успішним спортсменом і вчив людей бачити прекрасне в застиглому моменті. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Тренерка Олена Бех загиблого розповіла, що Олександр завжди був справжньою людиною.

"Олександр сам із Коростеня. Ми там працювали з моїм чоловіком, тренували легкоатлетів. А коли ми поверталися до Вінниці, то велика група хлопців і дівчат переїхала разом із нами. Багато хто там і залишився. І кожен знайшов свою дорогу в житті. Олександр закінчив Вінницький педагогічний університет. Займався легкою атлетикою.

Сашко став співпартнером незрячого спортсмена-бігуна Валерія Гаврилюка, виїжджав з ним на змагання, приділяв багато уваги. Вони показували хороші результати, були восьмими на чемпіонаті світу з бігу на 100 метрів", – згадала Олена Володимирівна.

Людина з великим серцем

Наставниця з теплотою зазначила, що Олександр був дуже доброю та відповідальною людиною.

Коли ти сам тренуєшся, то це одне. А Сашко дуже багато зробив для спортсмена, який з дитинства був незрячим і жодного разу в житті не бачив сонця. Він з ним багато працював, і це вилилося у дуже хороше партнерство. Наче біжить одна людина, а не дві,

– зауважила Бех.

Тренерка також розповіла, що Олександр отримав осколкове поранення.

Сербінов був кандидатом у майстри спорту України, багаторазовим переможцем і призером чемпіонатів країни з бігу на 400 та 800 метрів. Перемагав у складі естафети Вінницької області.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття батькам, рідним і друзям воїна.