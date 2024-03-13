"Грубое нарушение контрактных обязательств": в Заре прокомментировали бойкот игроков в матче с Динамо

Во вторник, 12 марта, состоялись матчи 21 тура Украинской Премьер-лиги. В одном из них киевское Динамо на своем поле принимало луганскую Зарю.

Поединок закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Для команды Юрия Коваля это поражение стало первым в 2024 году в официальных матчах.

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Скандальная ситуация в Заре

Перед матчем с Динамо луганский клуб столкнулся с кадровыми проблемами. Причиной этому стало нежелание некоторых игроков выходить на поле из-за задолженности по зарплате за несколько месяцев.

Сообщалось, что руководство Зари предлагало выплатить премии в мае, но футболисты настаивали на немедленном получении своих денег. Поэтому в Киеве на игру вышли сразу 5 дебютантов, а лидеров команды не было даже в заявке.

Эту ситуацию прокомментировал начальник луганской Зари Игорь Гузь. Он сообщил, что в клубе начали внутреннее расследование в отношении игроков, которые отказались участвовать в матче.

Имеет место грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно – необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, которые не подтверждены нашей медицинской службой.

После игры с Минаем футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против Динамо. На следующий день после игры с Минаем, в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с Динамо. Футболисты отказались указывать причины, сославшись на то, что они примут участие в матче", – заявил функционер.

Отметим, что в заявку луганской Зари на матч против Динамо не попали Богдан Бутко, Игорь Кирюханцев, Арсений Батагов и Вячеслав Чурко, которые в весенней части сезона УПЛ играли во всех трех поединках своей команды. Еще одним игроком, который не появился на поле был Эдуардо Герреро, но он просидел весь матч на скамейке запасных.

. На даный момент луганская Заря занимает 12 место в турнирной таблице УПЛ и находится на расстоянии трех очков от зоны переходных матчей. Свой следующий поединок подопечные Коваля сыграют 29 марта в 15:30 против Металлиста 1925, который расположился одной ступенькой ниже.