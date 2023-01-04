Под Бахмутом погиб майстер тайского бокса Владислав Вакуленко

Вражеская пуля поразила Владислава Вакуленко в боях за Бахмут за день до Нового года, 30 декабря 2022 года. 21-летний парень – мастер тайского бокса.

О смерти Владислава сообщил университет, где парень учился. Параллельно со студенчеством Вакуленко занимался тайским боксом муай тай. Он строил планы на будущее и мечтал вернуться к тренировкам в своем зале.

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Вакуленко был сверхмотивированным парнем. Силы духа у него хоть отбавляй:

Живем войной! Понимаю, что мы живем в историческое время, когда рядом настоящие отважные побратимы, у которых дух и тело рвется к бою. Когда хочется спать меньше, чтобы увидеть больше и сделать больше, насладиться каждым моментом. Время, показывающее, кто действительно остался рядом и ждет тебя. То время, где ты чувствуешь себя как на отдыхе и получаешь большое наслаждение. То время, где ты останешься героем или погибнешь героем, – писал у себя на странице инстаграм Владислав.

До сих пор в смерть бойца не могут поверить его самые близкие люди. Отмечают парня, как настоящего воина:

Еще неделю назад мы виделись, шутили. Говорили о том, как бы круто, если бы ты вернулся к тренировкам. Не хочу верить в то, что тебя больше нет. Всегда на позитиве и с крутой ухмылкой. Ты всегда был достойным мужчиной. и целеустремленности в тебе хоть отбавляй. В своем возрасте ты сделал больше, чем некоторые за 50–60 лет. Ты ушел как настоящий воин. Благодарю тебя за все, – написал друг Владислава.

Второй отец — тренер Владислава, тоже не смог не высказаться. Наставник бойца отмечает его сильные качества:

Мы будем всегда помнить, кого забрала у нас проклятая Россия. Влад встречал любые трудности с улыбкой, которая находила отражение у всех внутри. Человек, несущий свет, был отважным и добрым. Мог просто так прийти и подарить подарок, поддержать, пошутить. Выкладывался на все сто на тренировках. Отдал свою жизнь в борьбе с захватчиком. Я горжусь, что знал тебя, Влад. Я горжусь, что тренировал тебя. Я горжусь, что мог помочь чем-нибудь. Ты – пример отваги и храбрости, – рассказал тренер Владислава Станислав Войтенко.