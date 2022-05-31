В боях в Харьковской области погиб рекордсмен и чемпион мира по пауэрлифтингу Карнаухов

Война унесла еще одну жизнь украинского спортсмена. В ходе боевых действий погиб мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу Сергей Карнаухов.

Еще одна потеря в мире спорта

Печальное известие о смерти сообщили 30 мая. Сергей Карнаухов отличался характером не только на спортивном фронте, но и на военном.

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Спортсмен служил в 93-й бригаде и был артиллеристом. До полномасштабного вторжения России в Украину шесть лет воевал на востоке страны в зоне АТО. Получил ранение, но даже это не помешало Сергею после 24 февраля снова взять в руки оружие и защищать родную страну.

Что известно о Сергее Карнаухове

Сергей Карнаухов – мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу.

Неоднократно взбирался на пьедестал по итогам всеукраинских соревнований.

Рекордсмен страны, а в далеком 1999 стал чемпионом мира среди юниоров.

Воевал на Харьковщине. К сожалению, без мужа и отца остались жена и сын Сергея.

Наша спортивная семья от всего сердца выражает соболезнования сыну и жене Сергея, а также родным, близким и его друзьям. Сергей навсегда останется в нашей памяти. Герои не умирают…Для тех, кто хочет отдать уважение и провести Сергея в последний путь – время и место захоронения будут сообщены дополнительно!,

– говорится в посте.

Уже 55 бывших или действительных спортсменов погибли с 24 февраля. Следить за печальной статистикой можно на специальном сайте "Ангелы спорта". В последние дни этот список потерь пополнился еще четырьмя героями Украины. В войне против захватчиков погибли – Игорь Кроткин (пейнтбол), Игорь Бондарчук (пауэрлифтинг), Александр Тепенчак (спортивная ориентировка) и Вадим Сотником (рукопашный бой).

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и знакомым спортсменов. Никогда не забудем и не простим оккупантам смерти.

Полный текст публикации

Печальная новость из Харьковской области поступила в нашу спортивную семью. В войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу – Карнаухов Сергей.

Сергей был артиллеристом в составе выдающейся 93-й бригады. 6 лет выполнял задания в зоне проведения АТО. С началом войны самоотверженно защищал независимость Украины на востоке нашего государства.

Карнаухов Сергей был неоднократным призером и чемпионом всеукраинских соревнований конца 1990-х – начала 2000 годов. Рекордсмен Украины. Чемпион мира среди юниоров 1999 года.

Наша спортивная семья от всего сердца выражает соболезнования сыну и жене Сергея, а также родным, близким и его друзьям.

Сергей навсегда останется в нашей памяти. Герои не умирают…

Для тех, кто хочет отдать уважение и провести Сергея в последний путь – время и место захоронения будут сообщены дополнительно!