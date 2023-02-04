У ніч з 3 на 4 лютого в американському Глендейлі відбувся вечір боксу від Top Rank. Головною подією шоу став бій за вакантний титул чемпіона світу WBO у другій напівлегкій вазі, у якому зустрічалися мексиканець Емануель Наваррете і австралієць Ліам Вілсон, пише 24 канал.

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Бій між суперниками виявився надзвичайно видовищним та ефектним. У четвертому раунді поєдинок ледь не завершився апсетом. Фаворит кволо контролював бій, коли Вілсон лівим хуком відправив Наваррете відпочивати. Рефері довго відраховував нокдаун, що дозволило мексиканцю отямитися.

Відео нокдауну Наваррете

Австралійцю потрібно було скористатися шансом і додавити Наваррете. Під час чергового обміну ударами фаворит знов добряче отримав від Вілсона і опинився на спині.

Та все ж мексиканець зумів переломити хід поєдинку. Суперники організували справжню рубку, у якій сильнішим виявився Наваррете. В 9-му раунді Емануель помстився Вілсону, відправивши його на помост рингу. Рефері змушений був зупинити одностороннє побиття і зафіксувати перемогу мексиканця технокаутом у 9-му раунді.

Наваррете фінішував Вілсона

WHAT A FINISH THIS WAS #NavarreteWilson pic.twitter.com/FRD6sKh186 — Top Rank Boxing (@trboxing) February 4, 2023

У підсумку Наваррете завоював вакатний чемпіонський пояс WBO у другій напівлегкій вазі. Таким чином мексиканець став чемпіоном у трьох вагових дивізіонах.

Огляд бою Наваррете – Вілсон