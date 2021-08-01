На бронзову медаль може претендувати борець греко-римського стилю Ленур Теміров. Він ефектно вийшов у півфінал, але там поступився. Однак свою нагороду на Олімпіаді він може таки здобути.

До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо

Решта українців 2 серпня будуть виступати у кваліфікаційних виступах. Це і наші веслувальники, стрільці, велогонщики та атлети.

Календар виступів українців 2 серпня