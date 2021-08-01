На бронзову медаль може претендувати борець греко-римського стилю Ленур Теміров. Він ефектно вийшов у півфінал, але там поступився. Однак свою нагороду на Олімпіаді він може таки здобути.
До теми Медальний залік України на Олімпіаді в Токіо
Решта українців 2 серпня будуть виступати у кваліфікаційних виступах. Це і наші веслувальники, стрільці, велогонщики та атлети.
Календар виступів українців 2 серпня
- Стрільба, 25 м, швидкісний пістолет. Чоловіки. Кваліфікація. Павло Коростильов (початок о 2:30)
- Метання молота. Чоловіки. Кваліфікація. Михайло Кохан, Гліб Піскунов (початок о 3:00)
- Веслування. Байдарки 200 метрів. Жінки. Кваліфікація. Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук (початок о 3:30)
- Веслування. Каное-двійка 1000 метрів. Чоловіки. Кваліфікація (початок о 4:13)
- Веслування. Байдарка-двійка 500 метрів. Жінки. Кваліфікація (початок о 5:08)
- Стрільба, 50 м, гвинтівка з трьох положень. Чоловіки. Кваліфікація. Олег Царков, Сергій Куліш (початок о 5:30)
- Стрибки з трампліна. 3 м. Чоловіки. Олег Колодій (початок о 9:00)
- Велоспорт. Командний спринт. Жінки. Кваліфікація (початок о 9:30)
- Стрибки з жердиною. Жінки. Кваліфікація. Марина Килипко, Яна Гладійчук (початок о 13:20)
- Артистичне плавання. Вільна програма (початок о 13:30)
- Греко-римська боротьба. Чоловіки. Матч за третє місце. Ленур Теміров (початок о 13:30)
- Біг 400 м з бар'єрами. Жінки. Кваліфікація. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук (початок о 14:45)
- Вільна боротьба. Жінки. 1/8 фіналу. Алла Черкасова