Мегафайт Усик – Фьюри уже скоро: названы место и дата боя

Вакантное звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте может быть разыграно следующей весной. Инсайдер рассказал, где и когда состоится бой Усик – Фьюри.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик свой следующий поединок, вероятно, проведет против Тайсона Фьюри – обладателя титула WBC. Этой информацией поделился журналист ESPN Майк Коппинджер.

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Инсайдер сообщил, что между представителями Усика и Фьюри ведутся переговоры. По предварительным данным, мегафайт за звание абсолюта состоится в марте в Саудовской Аравии.

"Мне сказали, что ведутся переговоры по поводу того, чтобы сделать этот бой в марте в Саудовской Аравии. Почему Фьюри вообще упоминал Джошуа? Ну, ему нужен был промежуточный бой. Видимо, он решил, что Джошуа подойдет в этой роли", – рассказал Коппинджер.

Ранее промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен тоже называл именно эту дату предстоящего поединка.

Отметим, что прежде чем провести бой с Усиком, Фьюри проведет промежуточное сражение с Дереком Чисорой, которое должно состояться 3 декабря.

Кстати, "Цыганский король" уже дважды встречался с Чисорой в 2011 и 2014 годах. В обоих поединках победу праздновал Фьюри. А в 2020 году на "Уэмбли" Чисора проиграл бой Александру Усику единодушным решением судей.