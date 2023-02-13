Команда Фьюри забронировала стадион "Уэмбли": все ждут ответа Усика

Бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком состоится на знаменитой арене в Лондоне. По крайней мере, так сообщают британские СМИ.

Вариант с проведением мегафайта в Саудовской Аравии окончательно отпал. На Ближнем Востоке не могут гарантировать, что успеют вовремя завершить строительство стадиона в Джидде. Таким образом, бой гарантированно состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Читайте также Кличко передал Усику послание от Джошуа: о чем попросил британский супертяж.

Дата и место мегафайта Фьюри – Усик согласованы

Более того, уже точно определена дата "Боя века". Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен уже забронировал арену на 29 апреля. Теперь осталось договориться с Усиком, ведь представители украинца рассчитывают получить половину доходов от продажи билетов, с чем категорически не согласны в команде "Цыганского короля".

Александру нужно не тянуть с решением, ведь боксерские ассоциации не могут ждать вечно. У украинского боксера есть обязательства перед претендентами от WBA, IBF и WBO — Даниелем Дюбуа, Филиппом Хрговичем и Джо Джойсом. В свою очередь, Фьюри имеет обязательства перед WBC.

Бой за абсолют может сорваться

Если Усик все же не согласится на предложенные условия, тогда "Цыганский король" проведет на "Уэмбли" обязательный бой с претендентом на пояс чемпиона WBC. Но в таком случае поклонники бокса не увидят долгожданный мегафайт за абсолют. А когда появится следующее окно возможностей неизвестно.

Также сообщается, что решение должно быть принято до конца недели. Фанатам бокса остается только запастись терпением и пополнить запасы попкорна.

, что последним абсолютным чемпионом мира в хевийвейте был легендарный Леннокс Льюис. С тех пор прошло почти 23 года.