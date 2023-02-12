Известный обозреватель бокса Майкл Бенсон у себя в Twitter сообщил, что возможный бой за звание абсолютного чемпиона мира между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком скорее всего состоится в Великобритании. Впрочем, есть вероятность, что поединок так и не состоится.
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Переговоры зашли в тупик
По словам Бенсона, у Саудовской Аравии очень малые шансы стать хозяином поединка двух звезд хевивейта.
Сообщается, что бой между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком теперь с большей вероятностью состоится в Англии, чем в Саудовской Аравии. Если вообще произойдет. Утверждается, что должен быть "длинный путь" в процессе согласования сделки, которое в финансовом отношении удовлетворит обоих боксеров,
– написал журналист.
Напомним, что переговоры длятся более двух месяцев. Сначала были планы провести поединок в конце февраля или начале марта. Сообщалось, что Усик уже подписал соглашение с Саудовской Аравией о поединке с Фьюри.
Однако стороны никак не могут решить финансовые вопросы. Промоутер "Цыганского короля" Боб Арум считает, что если бой будет проходить в Англии, то большая часть прибыли с билетов должна попасть в карман его клиента. С этим не согласны промоутеры Усика, которые рассчитывают поделить деньги поровну.