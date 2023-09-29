"Жадное пузо" – готовься: Усик подтвердил "Бой века"

Украинский чемпион Александр Усик сделал заявление относительно боя с Тайсоном Фьюри. Совсем скоро боксеры определят абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона.

Суперзвезды мирового бокса Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой за абсолют. Все болельщики бокса затаили дыхание в ожидании мегафайта.

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Что сказал Усик

Обладатель титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик отреагировал на фантастическую новость. Украинец опубликовал постер с анонсом боя и лаконично прокомментировал свои ощущения.

Скоро… Готов к бою,

– написал Усик в своем Инстаграмме.

Официальный постер боя Усик – Фьюри / instagram.com/usykaa

Что известно о бое Усик – Фьюри

Напомним, 29 сентября инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракт на бой.

Вскоре новость официально подтвердила промоутерская компания Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions.

Также Уоррен сообщил, что официальное объявление боя состоится сразу после поединка Фьюри – Нганну, который пройдет 28 октября.

По информации Коппинджера, бой Усик – Фьюри может состояться 23 декабря этого года в Саудовской Аравии. Если стороны не успеют договориться об организации мегафайта, тогда поединок будет проведен в январе 2024 года.

К слову. Последним абсолютным чемпионом в супертяжелом весе был британец Леннокс Льюис. В ноябре 1999 года "Лев" победил Эвандера Холифилда и получил звание абсолюта. В апреле 2000 года Льюис был лишен титула WBA за отказ от встречи с обязательным претендентом Джоном Руисом и автоматически потерял звание абсолютного чемпиона. С тех пор звание абсолюта в хевивейте оставалось вакантным.