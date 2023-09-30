"Никогда не списывайте украинцев": промоутер, вспомнив войну, дал прогноз на бой Усик – Фьюри

В пятницу, 29 сентября, стало известно, что самое ожидаемое событие в мире бокса все же состоится. Бой за абсолюта в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет в Саудовской Аравии.

Спорсмены подписали индивидуальные контракты, по которым не будет распределения гонораров, а каждый получит сумму, на которую согласился. Официальную дату боя пока не объявили, однако, по информации инсайдеров, он состоится 23 декабря или в январе 2024 года.

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С украинцами нужно считаться

Легендарный промоутер Боб Арум поделился мыслями о предстоящем бое, в котором фаворитом считается обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри. Глава Top Rank призвал не списывать со счетов чемпиона WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика, проведя аналогию с российско-украинской войной.

Он украинец, никогда не списывайте украинцев. Я имею в виду, что эти сукины сыновья… Кто же думал, что они будут избивать россиян. Сравните только Украину и Россию. Они такая маленькая страна, если сравнить с Россией. А смотрите, что происходит,

– сказал Арум.

Отметим, что оба боксера ни разу не уступали в своей профессиональной карьере. Тайсон Фьюри одержал 33 победы и имеет одну ничью, Александр Усик победил 21 раз.

. Бой Усик – Фьюри станет первым поединком в истории мирового бокса, когда на кону будут стоять все четыре пояса в супертяжелом весе. Последним абсолютом этой весовой категории был Леннокс Льюис в 2000 году. Однако тогда он удерживал только три пояса: WBA, WBC и IBF. Пояс WBO имеет равноценный статус с 2007 года.