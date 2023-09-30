Спорсмени підписали індивідуальні контракти, за якими не буде розподілу гонорарів, а кожен отримає суму, на яку погодився. Офіційну дату бою поки не оголосили, проте за інформацією інсайдерів, він відбудеться 23 грудня або в січні 2024 року.

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З українцями треба рахуватися

Легендарний промоутер Боб Арум поділився думками про наступний бій, у якому фаворитом вважається володар пояса WBC Тайсон Ф'юрі. Голова Top Rank закликав не списувати з рахунків чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, провівши аналогію з російсько-українською війною.

Він українець, ніколи не списуйте українців. Я маю на увазі, що ці сучі сини… Хто ж думав, що вони будуть бити росіян. Порівняйте лише Україну та Росію. Вони така маленька країна, якщо порівняти з Росією. А дивіться, що відбувається,

– сказав Арум.

Зазначимо, що обидва боксери жодного разу не поступалися у своїй професійній кар'єрі. Тайсон Ф'юрі здобув 33 перемоги та має одну нічию, Олександр Усик переміг 21 раз.

Важливо. Бій Усик – Ф'юрі стане першим поєдинком в історії світового боксу, коли на кону стоятимуть всі чотири пояси у суперважкій вазі. Останнім абсолютом у цій ваговій категорії був Леннокс Льюїс у 2000 році. Проте тоді він утримував лише три пояси: WBA, WBC та IBF. Пояс WBO має рівноцінний статус із 2007 року.