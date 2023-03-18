Фьюри постоянно блефует: представители Усика устали от капризов "Цыганского короля"

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас поделился последними новостями об организации боя за абсолют. Стороны боксеров до сих пор не согласовали контракт на поединок.

Эпатажный британец Тайсон Фьюри на каждом ранде переговоров выдвигает новые требования к представителям Усика. Изменчивое поведение чемпиона WBC может стать причиной срыва "Боя века".

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Климас: Тайсон пытался провести аферу

Менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал о прихотях скандального британца.

Мы устали. У нас есть обязательства перед другими обязательными бойцами, мы не хотим задерживать их. У нас есть обязательства перед WBA. Скорее всего, Тайсон блефуя пытался провести аферу. Он выступил в СМИ и сказал: "70 на 30 процентов, бери или оставь,

– сказал Климас.

Как известно, украинский боксер согласился на условия Фьюри, но этого оказалось недостаточно для капризного "Цыганского короля".

Нереальные условия Фьюри

Эгис Климас, представляющий сторону Усика, настаивает на проведении поединка 29 апреля. Если Фьюри не согласится, Усик встретится с обязательным претендентом на пояс WBA Даниэлем Дюбуа.

Если этот поединок состоится, то только 29 апреля. Или он будет отменен, а мы проведем обязательный бой.

Все изменилось. Top Rank вовлечены в это чуть больше, но не намного. Они все еще относятся к Усику так же, как к Чисоре или Вайту. Они ведут себя так, будто это обычный поединок Фьюри в Британии и все должно быть по правилам Фьюри.

Надо подождать, поскольку сейчас мы нанимаем британского советника, потому что они работают по британским правилам. Мы аутсайдеры, но не можем просто принимать все, что они предлагают. Достаточно", – заявил Климас.

Таким образом переговоры снова зашли в тупик. До официальной даты поединка осталось больше месяца. Так что вероятность проведения поединка за абсолют остается 50 на 50. К сожалению, финансовые аппетиты Фьюри преобладают на спортивной составляющей.