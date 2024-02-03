"Фьюри много говорит": боксер, рассекший глаз британцу, отреагировал на обвинения
Источник:Боксерский разговор
Хорватский боксер Агрон Смакичи стал тем человеком, который нечаянно сорвал "Бой века". Фамилия спарринг-партнера Тайсона Фьюри моментально облетела все мировые медиа.
Агрон Смакичи в злосчастном спарринге нанес удар Тайсону, которым рассек глаз. Представители “Цыганского короля” сразу обвинили хорвата, якобы он ударил чемпиона WBC локтем.
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Чистый удар хорвата сорвал бой за абсолют
Однако Смакичи отверг все обвинения в свой адрес. 33-летний боксер отметил, что его удар был в рамках правил.
Это был чистый удар, поэтому я не чувствую себя плохо. Фьюри много чего говорит, но он знает, каким был спарринг со мной,
– рассказал Смакичи.
Отметим, что Агрон Смакичи своей фактурой напоминает Александра Усика. Он левша и имеет рост 198 сантиметров. Поэтому команда Фьюри выбрала хорвата для спаррингов в тренировочный лагерь.
"Бой века" перенесен. Что дальше
- Напомним, что поединок за абсолютное чемпионство в супертяжелом дивизионе должен был состояться 17 февраля 2024 года.
- Сейчас новая дата поединка еще неизвестна. Промоутер Усика Александр Красюк срочно ищет замену Фьюри, чтобы вечер бокса в Эр-Рияде состоялся. По предварительным данным, это может быть Филип Хргович – обязательный претендент на титул IBF.
- Для восстановления от травмы "Цыганскому королю" понадобится около трех месяцев.
- Однако летом будет трудно провести бой в Саудовской Аравии из-за невероятной жары. Возможно, бой перенесут на осень.