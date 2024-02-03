"Фьюри много говорит": боксер, рассекший глаз британцу, отреагировал на обвинения

Хорватский боксер Агрон Смакичи стал тем человеком, который нечаянно сорвал "Бой века". Фамилия спарринг-партнера Тайсона Фьюри моментально облетела все мировые медиа.

Агрон Смакичи в злосчастном спарринге нанес удар Тайсону, которым рассек глаз. Представители “Цыганского короля” сразу обвинили хорвата, якобы он ударил чемпиона WBC локтем.

К теме В команде Фьюри показали ужасное рассечение, которое отсрочит встречу с Усиком: чувствительное фото

Чистый удар хорвата сорвал бой за абсолют

Однако Смакичи отверг все обвинения в свой адрес. 33-летний боксер отметил, что его удар был в рамках правил.

Это был чистый удар, поэтому я не чувствую себя плохо. Фьюри много чего говорит, но он знает, каким был спарринг со мной,

– рассказал Смакичи.

Отметим, что Агрон Смакичи своей фактурой напоминает Александра Усика. Он левша и имеет рост 198 сантиметров. Поэтому команда Фьюри выбрала хорвата для спаррингов в тренировочный лагерь.

"Бой века" перенесен. Что дальше