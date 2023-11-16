16 листопада буде офіційно оголошено дату поєдинку Усик – Ф'юрі. Знакова подія відбудеться під час пресконференції на стадіоні "Вемблі".

До теми Усі дізнаються фінальну дату бою Усик – Ф'юрі: онлайн-трансляція пресконференції

Чи допоможе Ф'юрі чемпіон крузервейта

Тим часом "Циганський король" вже на повну розплановує свій тренувальний табір. Основним спаринг-партнером Ф'юрі стане чемпіон IBF Джей Опетая, який виступає у першій важкій вазі.

Я схвильований, бо я буду частиною тренувального табору Ф’юрі. Вони попросили мене бути там у якості одного з головних спаринг-партнерів. Ми зростаємо, ми піднімаємо рівень кожен день. Всі ці хлопці ще не бачили мого максимуму,

– розповів Опетая.

Нагадаємо, що Олександр Усик був абсолютним чемпіоном першої важкої категорії. Потім український боксер піднявся дивізіоном вище. "Жадібне пузо" досі обзиває Усика "крузером". Тож не дивно, що Тайсон обрав спаринг-партнером рухливого боксера з цього дивізіону.

Що відомо про Джея Опетая