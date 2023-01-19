Все из-за болтливого британца: бой Усик – Фьюри могут перенести на более позднюю дату

Александр Усик мечтает стать абсолютным чемпионом мира. Для этого украинскому боксеру нужно победить Тайсона Фьюри, владеющего одним из чемпионских поясов. Но пока стороны никак не могут договориться о проведении боя.

Для звания абсолютного чемпиона мира по боксу следует владеть четырьмя чемпионскими поясами. Три из них есть у Александра Усика – WBA, IBF и WBO. Недостает только по версии WBC, которым и владеет Тайсон Фьюри. Именно ему и бросил вызов Усик, победив в реванше Энтони Джошуа и защитив свои чемпионские пояса.

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Фьюри и сам не прочь провести бой против Усика. Ведь понимает, что этот бой может принести ему немалый доход. И чтоб поднять к нему больший интерес, довольно часто прибегает к оскорблениям.

Стороны боксеров сейчас ожидают предложений о месте проведения боя. Промоутеры ищут, кто будет готов предложить больше всего. И ждут, что это будет кто-нибудь с Ближнего Востока. Именно в Саудовской Аравии свой второй бой против Джошуа и провел Усик.

Промоутер Фрэнк Уоррен, представляющий интересы Фьюри, заявил, что они пока в ожидании предложений, но пока ни одно из них не поступило. Поэтому и дата потенциального боя смешивается во времени.

"Я надеюсь, что это произойдет в конце марта или начале апреля. Вот куда мы сейчас смотрим. Так что, скрестив пальцы, мы ожидаем эту дату, но это точно произойдет", – убежден Уоррен.

Одной из проблем затягивания выбора места эксперты называют то, что Фьюри не является интересным как участник топового боксерского шоу. В качестве примера приводится то, что британский боксер начал соглашаться на "денежные бои" со слабыми соперниками в Англии, вместо того чтобы выходить на ринг против топовых боксеров. Например, его бои против Диллиана Вайта или Дерека Чисоры.

Еще одна причина – Фьюри стал несколько надоедливым в своем поведении. Он "все время повторяется, употребляет одни и те же оскорбления и звучит как сломанная пластинка". Потому и из Саудовской Аравии пока нет и предложений по проведению боя Усик – Фьюри.