Это из области фантастики: промоутер Фьюри объяснил, почему не произойдет бой против Усика

Долгожданный бой за абсолют между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри имеет малые шансы на воплощение. По крайней мере, в этом уверен со-промоутер "Цыганского короля" Фрэнк Уоррен.

В преддверии поединка Александра Усика и Даниэля Дюбуа Фрэнк Уоррен прокомментировал заявление Александра Красюка по поводу объединительного боя с "Жадным пузом". Ответ британца оказался несколько неожиданным.

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Вызывающее заявление Уоррена

По мнению Уоррена, Усик не сможет встретиться с Фьюри из-за поражения от Дюбуа. Его подопечный имеет преимущество в возрасте и антропометрии.

"Как может произойти бой между Фьюри и Усиком, если Дюбуа победит?

Думаю, наш парень побьет его. Он его осилит. Если это произойдет, Усик исчезнет из виду. Тогда мы посмотрим, что будем делать дальше", – заявил Уоррен

Отметим, Фрэнк Уоррен сотрудничает с обоими британцами – Тайсоном Фьюри и Даниэлем Дюбуа. Не удивительно, что он верит в успех своих подопечных.

Напомним, что бой Александра Усика и Даниэля Дюбуа состоится на стадионе Tarczyński Arena в польском Вроцлаве. За текстовой онлайн-трансляцией поединка Усик – Дюбуа можно будет следить на нашем сайте.