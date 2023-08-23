Напередодні поєдинку Олександра Усика та Даніеля Дюбуа Френк Воррен прокоментував заяву Олександра Красюка щодо об'єднавчого бою з "Жадібним пузом". Відповідь британця виявилася дещо несподіваною.

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Зухвала заява Воррена

На думку Воррена, Усик не зможе зустрітися з Ф'юрі через поразку від Дюбуа. Адже його підопічний має перевагу у віці та антропометрії.

"Як може відбутися бій між Ф'юрі й Усиком, якщо Дюбуа переможе?

Я гадаю, що наш хлопець поб'є його. Він його здолає. Якщо це станеться, Усик зникне з поля зору. Тоді ми подивимося, що робитимемо далі", – заявив Воррен

Зазначимо, Френк Воррен співпрацює з обома британцями – Тайсоном Ф'юрі та Даніелем Дюбуа. Тож не дивно, що він вірить в успіх своїх підопічних.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться на стадіоні Tarczyński Arena у польському Вроцлаві. За текстовою онлайн-трансляцією поєдинку Усик – Дюбуа можна буде слідкувати на нашому сайті.