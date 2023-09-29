"Усик, ты больше не сможешь бегать, как кролик": Фьюри снова надел маску шута

Чемпион мира WBC Тайсон Фьюри согласился подписать контракт на бой с Александром Усиком. "Цыганский король" сразу начал психологически давить на украинца.

Эпатажный Тайсон Фьюри отреагировал на подписание контракта на бой с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком. Языкастый британец в очередной раз решил унизить украинского чемпиона.

По теме "Жадное пузо" – готовься: Усик подтвердил "Бой века"

Фьюри: Это эпоха "Цыганского короля"

"Жадное пузо", который почти год убегал от боя с Усиком и ожидал космических гонораров, уже надел корону победителя и пригрозил Александру.

"Я делаю то, что говорю. Я говорю то, что делаю. Абсолютный чемпион. Это эпоха "Цыганского короля".

Усик, ты больше не сможешь бегать, как кролик. Ты это понимаешь", – сказал Фьюри.

Напомним, что точная дата поединка Усик – Фьюри станет известна после выставочного боя "Цыганского короля" с Фрэнсисом Нганну, который пройдет 28 октября.

Предварительно ожидается, что бой за абсолют состоится 23 декабря в Саудовской Аравии. Однако вполне вероятно, что мегафайт перенесут на январь 2024 года, ведь Фьюри может оказаться мало двух месяцев для подготовки к бою.

Напомним, что победитель "Боя века" станет абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Последним обладателем этого звания был легендарный Леннокс Льюис, получивший его в 1999 году.