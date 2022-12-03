"Имел бы кучу денег": Тайсон Фьюри обвиняет Усика в срыве боя

Промоутер Александра Усика заявил, что только Тайсон Фьюри виновен в срыве боя с украинцем. Британский боксер уверяет, что во всем виноват именно Усик.

Тайсон ожидает, что Александр Усик захочет сразиться с ним после поединка против Дерека Чисоры. Впрочем, уверяет: его бой с украинцем мог состояться уже 3 декабря.

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Фьюри обвиняет Усика

Накануне боя с Дереком Чисорой Тайсон Фьюри акцентировал, что его победа не гарантирована. Так что после этого его поединок с Александром Усиком может так и не состояться.

Им предлагали деньги за бой 3 декабря, но они не приняли это по каким-то причинам. Это не мое дело,

– заявил британский боксер.

"Цыганский король" объяснил свою позицию серьезным боксерским возрастом – ему 34 года. Так что заверил, что не может долго ждать, потому что карьера боксера не вечна.

"Я не могу прожить свою жизнь вместо кого-то. Я могу жить только своей жизнью. Я не могу просто ждать. Мне 34, а не 22. Я должен действовать быстро, и если я собираюсь заниматься боксом, то хочу организовывать свои бои купно и быстро", – объяснил Тайсон Фьюри.

Отвечая на вопрос, почему он не может подождать поединка с Александром Усиком в следующем году, он начал философию о том, что в жизни ничего нельзя гарантировать. Особенно когда речь идет о таком длительном сроке как следующий год.

Если Бог желает, чтобы я провел бой с Усиком за абсолют в Саудовской Аравии в следующем году и победил, то так и будет. Но если нет, то я не буду плакать над пролитым молоком. Я продолжу свою карьеру и жизнь,

– резюмировал боксер.

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