Тайсон очікує, що Олександр Усик захоче битися з ним після поєдинку проти Дерека Чісори. Втім, запевняє: його бій з українцем міг відбутися вже 3 грудня.

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Ф'юрі звинувачує Усика

Напередодні бою з Дереком Чісорою Тайсон Ф'юрі акцентував, що його перемога не є гарантованою. Тож після цього його поєдинок з Олександром Усиком може так і не відбутися.

Їм пропонували достобіса грошей за бій 3 грудня, але вони не прийняли це з якихось причин. Це не моя справа,

– заявив британський боксер.

"Циганський король" пояснив свою позицію поважним боксерським віком – йому 34 роки. Тож запевнив, що не може довго чекати, бо кар'єра боксера не вічна.

"Я не можу прожити своє життя замість когось. Я можу жити лише своїм життям. Я не можу просто чекати. Мені 34, а не 22. Я повинен діяти швидко, і якщо я збираюся займатися боксом, то хочу організовувати свої бої купно та швидко", – пояснив Тайсон Ф'юрі.

Відповідаючи на питання, чому він не може почекати поєдинку з Олександром Усиком у наступному році, він почав філософію про те, що в житті не можна нічого гарантувати. Особливо, коли мовиться про такий тривалий термін як наступний рік.

Якщо Бог бажає, щоб я провів бій з Усиком за абсолюта в Саудівській Аравії наступного року й переміг, то так і буде. Але якщо ні, то я не плакатиму над пролитим молоком. Я продовжу свою кар'єру та життя,

– резюмував боксер.

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