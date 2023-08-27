Украинец доминировал: статистика ударов в бою между Усиком и Дюбуа

Александр Усик во Вроцлаве защитил свои чемпионские пояса. Украинский боксер деклассировал Даниэля Дюбуа, одержав досрочную победу в девятом раунде.

Александр Усик в очередной раз доказал, что технически является одним из лучших боксеров хевивейта. Украинец полностью перебоксировал своего соперника, а в конце боя продемонстрировал, что если его разозлить грязной игрой, то может и нокаутировать.

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Статистика ударов боя Усика против Дюбуа за украинцем

После боя стала известна статистика нанесенных ударов от боксеров. Она подтвердила то, что болельщики видели воочию. Если бы Усик не закончил бой досрочно, то по очкам он все равно имел бы преимущество, которое принесло бы украинцу победу решением судей.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) был активнее и точнее, что и подтвердила статистика.

Украинец нанес 359 ударов, 88 из которых были точными. Британец в ответ выбросил 290 ударов, из которых только 47 попали в цель. По джебам, один из которых стал решающим, также тотальное преимущество у Усика. Александр нанес 206 джебов, из которых оказались 52 точными, а у Даниэля было 126 попыток и только 13 точных.

По силовым ударам украинец уступил, нанеся 153 против 164, но был более точным – 36:34.

Процент попаданий – 24,5 против 16,2 в пользу украинского боксера. Как видим, победа Усика абсолютно заслужена по всем показателям.

. В пятом раунде Дюбуа нанес Усику удар ниже пояса, поэтому судья дал украинцу 5 минут на восстановление. Это не понравилось британцу, который заявил , что его засудили, после чего он даже не пришел на послематчевую пресс-конференцию



Статистика ударов боя Усика и Дюбуа / твиттер CompuBox

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