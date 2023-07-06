Пора шокировать мир: "Динамит" сделал дерзкое заявление на объявлении мегафайта с Усиком

Регулярный чемпион мира по версии WBA Даниэль Дюбуа возлагает большие надежды на предстоящий бой против Александра Усика. Британец надеется вписать свое имя в историю бокса.

Чемпион WBO, IBF, WBA, IBO и The Ring Александр Усик, почти год не выходивший на ринг, получил официальный поединок против британца Даниэля Дюбуа. Претендент получил уникальный шанс поспорить за все титулы украинца.

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Дюбуа предостерег от недооценки

25-летний британец не сомневается в своей победе. Более того, он пообещал привезти пояса Усика в Великобританию.

"Я с нетерпением жду того момента, когда смогу бросить вызов Александру Усику и уверен, что вернусь в Великобританию с поясами.

Он – великий боец, и я его уважаю, но сейчас настало мое время. Я собираюсь шокировать мир и показать людям, насколько действительно хорош в ринге Даниель Дюбуа", – цитирует британца прессслужба K2 Promotions.

Отметим, что "Динамит" является одним из самых опасных боксеров хевивейта. На счету Дюбуа 19 побед, включая 18 нокаутом. Свое единственное поражение британец потерпел в противостоянии с Джо Джойсом в 2020 году. Тогда неожиданную победу техническим нокаутом одержал Джойс. Интересно, что на момент остановки боя Дюбуа лидировал по мнению двух судей. В рейтинге BoxRec "Динамит" занимает 6-ю строчку среди боксеров супертяжелого дивизиона.

. Бой между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа пройдет 26 августа на стадионе польского Вроцлава. Победитель поединка встретится с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри.