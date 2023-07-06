Чемпіон WBO, IBF, WBA, IBO та The Ring Олександр Усик, який майже рік не виходив на ринг, отримав офіційний поєдинок проти британця Даніеля Дюбуа. Претендент здобув унікальний шанс посперечатися за всі титули українця.

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25-річний британець не сумнівається у своїй перемозі. Ба більше, він пообіцяв привезти пояси Усика до Великої Британії.

"Я з нетерпінням чекаю на той момент, коли зможу кинути виклик Олександру Усику і впевнений, що повернуся до Великої Британії з поясами.

Він – великий боєць, і я його поважаю, але зараз настав мій час. Я збираюся шокувати світ і показати людям, наскільки насправді гарний в ринзі Даніел Дюбуа", – цитує британця пресслужба K2 Promotions.

Відзначимо, що "Динаміт" є одним з найнебезпечніших боксерів хевівейту. На рахунку Дюбуа 19 перемог, в тому числі 18 нокаутом. Своєї єдиної поразки британець зазнав у протистоянні з Джо Джойсом у 2020 році. Тоді несподівану перемогу технічним нокаутом здобув Джойс. Цікаво, що на момент зупинки бою Дюбуа лідирував на думку двох суддів. У рейтингу BoxRec "Динаміт" займає 6-ту сходинку серед боксерів надважкого дивізіону.

Варте уваги. Бій між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 26 серпня на стадіоні польського Вроцлава. Переможець двобою зустрінеться з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.