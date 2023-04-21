Менеджер Усика рассказал, когда украинский чемпион подерется с "Динамитом"
Источник:iD Boxing
Украинский боксер Александр Усик готовится к бою с обязательным претендентом от WBA Даниэлем Дюбуа. Поединок должен состояться летом этого года.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик ждет встреча с британским боксером Даниэлем Дюбуа. Представители боксеров должны согласовать дату поединка до 2 мая.
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Менеджер Александра Усика Эгис Климас прокомментировал ход переговоров с командой регулярного чемпиона WBA и назвал ориентировочную дату мегафайта.
"Дюбуа – обязательный претендент WBA. Сейчас мы ведем переговоры и надеемся, что соглашение будет заключено и нам не потребуются промоутерские торги. Однако если прогресса в переговорах в ближайшие несколько дней не будет, то, вероятно, дело закончится промоутерскими торгами.
Когда может пройти поединок? В конце июля – начале августа", - рассказал Климас.