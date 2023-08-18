Ожидаем враждебную атмосферу на поединке с Усиком: что испугало тренера Дюбуа в Польше

Все меньше времени остается до поединка украинца Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа. Тренер "регулярного" чемпиона рассказал о своих опасениях накануне мегафайта.

Британский боксер Даниэль Дюбуа проведет первый выездной матч в карьере. Ранее боксер ни разу не участвовал в шоу другого промоутера. Однако это не самая большая проблема для 25-летнего британца.

По теме Хорошо знаком украинским боксерам: известно, кто рассудит жаркий бой Усик – Дюбуа

Тренер Дюбуа не на шутку испугался болельщиков

По мнению Дона Чарльза, тренирующего Даниэля Дюбуа, большой проблемой для его подопечного станут болельщики Александра Усика на стадионе во Вроцлаве. "Вражеская атмосфера" может стать определяющим фактором в поединке.

В тот момент, когда мы проиграли на аукционе, первое мнение было о том, что там будет очень враждебная атмосфера. Ведь очевидно, что в Польше сейчас около 250 тысяч украинцев. Поэтому мы ожидаем враждебную атмосферу,

– заявил тренер Дюбуа.

Отметим, что в отличие от Дюбуа, Усик свои титульные поединки проводил на выезде и это не было проблемой для украинца.

Напомним, что промоутер Усика Александр Красюк заметил нетипичное поведение Дюбуа во время первой дуэли взглядов. У боксера из-за неуверенности даже трясся живот.