"Регулярному" чемпиону стало неловко: Усик и Дюбуа провели дуэль взглядов – видео

Во Вроцлаве состоялась финальная пресс-конференция накануне боя Александра Усика и Даниэля Дюбуа. Соперники также традиционно встретились взглядами.

Только два дня осталось до мегашоу в польском Вроцлаве. Главным событием вечера бокса станет поединок чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика и британца Даниэля Дюбуа.

По теме Усик зачитал патриотический "Завет": кто такой рэпер Balsam, вдохновляющий боксера на победу

В преддверии боя боксеры провели финальную пресс-конференцию. После завершения общения с представителями медиа состоялось традиционная битва взглядов. Дюбуа снова немного неуверенно чувствовал себя перед титулованным украинцем. А когда после обязательной процедуры зрители в зале начали скандировать "Усик-Усик", то вообще сник.

Дуэль взглядов Усик – Дюбуа: смотрите видео