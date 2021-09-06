Бой украинской боксерки в Турции завершился большим судейским произволом: видео

Украинская боксерка Инна Статкевич (4-3, 0 КО) потерпела скандальное поражение в Турции от местной спортсменки Серен Четин (9-0, 6 КО). Встреча состоялась в Стамбуле.

Несправедливое решение судей

26-летняя уроженка Черкасс проводила уже свой седьмой бой в профи.

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Турчанка ничего не смогла противопоставить мощным атакам Инны, кроме работы судей. После финального гонга местные рефери без всякого смущения отдали победу своей соотечественнице.

"Досадно осознавать, но судьи вынесли несправедливый вердикт, хотя все видели, как проходил бой. Я отдала всю себя в ринге, чтобы не оставить сомнений рефери, но, похоже, что этого в современном боксе недостаточно", – заявила Статкевич после боя.

По словам украинки, на следующее утро после поединка она получила много смс от соотечественников и турецких болельщиков, которые писали слова поддержки.

"Хочу всех поблагодарить, для меня очень ценно каждое слово, которое мне написали. Я не собираюсь опускать руки, отдохну и приму новый вызов. С вашей поддержкой все получится", – призналась Инна.

Инна Статкевич – Серен Четин: полное видео боя