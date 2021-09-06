Несправедливе рішення суддів

26-річна уродженка Черкас проводила вже свій сьомий бій в профі.

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Туркеня нічого не змогла протиставити потужним атакам Інни, крім роботи суддів. Після фінального гонгу місцеві рефері без всякого збентеження віддали перемогу своїй співвітчизниці.

"Прикро усвідомлювати, але судді винесли несправедливий вердикт, хоча всі бачили, як проходив бій. Я віддала всю себе в рингу, щоб не залишити сумнівів рефері, але, схоже, що цього в сучасному боксі недостатньо", – заявила Статкевич після бою.

За словами українки, на наступний ранок після поєдинку вона отримала багато смс від співвітчизників і турецьких уболівальників, які писали слова підтримки.

"Хочу всім подякувати, для мене дуже цінне кожне слово, яке мені написали. Я не збираюся опускати руки, відпочину і прийму новий виклик. З вашою підтримкою все вийде", – зізналася Інна.

Інна Статкевич – Серен Четін: повне відео бою