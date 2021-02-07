Бой украинского боксера внезапно перенесли из Киева в Москву
Украинский боксер Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) проведет следующий поединок в Москве, а не в Киеве, как сообщалось ранее.
Источник:24 канал
Информацию об этом опубликовал менеджер боксера Максим Михайлов в своем инстаграме.
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Также изменилась дата боя – 26 февраля вместо 6 марта. Причины переноса боя не уточняются.
Соперником украинца стал местный боксер Алексей Евченко (19-13-2, 8 КО).
Последний бой Чухаджяна
- В последнем бою Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО) в поединке, который прошел в Калининграде (Россия).
- После поединка Чухаджян заявил, что заразился гепатитом А от Воробьева.
- Чухаджян владел титулом WBA International, но оставил его вакантным.
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