Украинский боксер Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) проведет следующий поединок в Москве, а не в Киеве, как сообщалось ранее.

Информацию об этом опубликовал менеджер боксера Максим Михайлов в своем инстаграме. Смотрите также: Украинский чемпион WBA впервые попробует свои силы в США Также изменилась дата боя – 26 февраля вместо 6 марта. Причины переноса боя не уточняются. Соперником украинца стал местный боксер Алексей Евченко (19-13-2, 8 КО). Последний бой Чухаджяна В последнем бою Карен Чухаджян победил россиянина Сергея Воробьева (9-1, 6 КО) в поединке, который прошел в Калининграде (Россия).

После поединка Чухаджян заявил, что заразился гепатитом А от Воробьева.

Чухаджян владел титулом WBA International, но оставил его вакантным.