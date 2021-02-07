Український боксер Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) проведе наступний поєдинок в Москві, а не в Києві, як повідомлялося раніше.

Інформацію про це опублікував менеджер боксера Максим Михайлов в своєму інстаграмі. Дивіться також: Український чемпіон WBA вперше спробує свої сили в США Також змінилася дата бою – 26 лютого замість 6 березня. Причини перенсення бою не уточнюються. Суперником українця залишитися місцевий боксер Олексій Євченко (19-13-2, 8 КО). Отстанній бій Чухаджяна В останньому бою Карен Чухаджян переміг росіянина Сергія Воробйова (9-1, 6 КО) у поєдинку, який пройшов у Калінінграді (Росія).

Після поєдинку Чухаджян заявив, що заразився гепатитом А від Воробйова.

Чухаджян володів титулом WBA International, але залишив його вакантним.