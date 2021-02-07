Бій українського боксера раптово перенесли з Києва в Москву
Український боксер Карен Чухаджян (16-1, 7 КО) проведе наступний поєдинок в Москві, а не в Києві, як повідомлялося раніше.
Джерело:24 канал
Інформацію про це опублікував менеджер боксера Максим Михайлов в своєму інстаграмі.
Дивіться також: Український чемпіон WBA вперше спробує свої сили в США
Також змінилася дата бою – 26 лютого замість 6 березня. Причини перенсення бою не уточнюються.
Суперником українця залишитися місцевий боксер Олексій Євченко (19-13-2, 8 КО).
Отстанній бій Чухаджяна
- В останньому бою Карен Чухаджян переміг росіянина Сергія Воробйова (9-1, 6 КО) у поєдинку, який пройшов у Калінінграді (Росія).
- Після поєдинку Чухаджян заявив, що заразився гепатитом А від Воробйова.
- Чухаджян володів титулом WBA International, але залишив його вакантним.
Поділитися новиною
Вибір редакції
-
Чи приїде Ілон Маск в Україну і чи полетить українець на Місяць: цікаві ставки від букмекерів2 лютого , 12:05
-
Воротар отримав удар шипами в обличчя та не зміг продовжити гру: відео шокуючого моменту (18+)1 лютого , 18:28
-
Володимир Кличко визнаний найкращим боксером важкої ваги, Усик – у топ-101 лютого , 13:21