Бой украинца Деревянченко за право встретиться с чемпионом WBC перенесли: неожиданная причина

Украинский боксер Сергей Деревянченко в четвертый раз в карьере может провести бой за звание чемпиона мира. Для этого Сергею следует победить Хайме Мунгию. Но украинцу придется подождать с поединком против мексиканского нокаутера.

Соперник Деревянченко проведет бой с другим боксером

24-летний Мунгия решил не спешить с поединком против опытного Деревянченко. Хайме встретится с Габриэлем Росадо.

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Эту информацию сообщил журналист Дан Рафаэль. По его информации, на 17 сентября были назначены промоутерские торги на бой Мунгия – Деревянченко.

Однако в команде мексиканца решили провести бой против Росадо. Сообщается, что на решение боксера якобы повлияла смена промоутерской компании.

До недавнего времени Мунгия сотрудничал с Golden Boy, однако теперь боксера связывают с DAZN. Мунгия планирует встретиться с Деревянченко после поединка с Росадо.

Информацию подтвердили в WBC

Хайме Мунгия – до сих пор непобедимый боксер. Он провел 37 поединков и все выиграл (30 нокаутом). Мексиканец был чемпионом мира по версии WBO в 1 среднем весе.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что WBC удовлетворила желание Мунгии провести бой с Габриэлем Росадо.

WBC подтверждает принятие запроса Хайме Мунгии продлить контракт на октябрьский бой против Росадо, а затем перейти к элиминатору против Деревянченко,

– написал Сулейман в твиттере.

Таким образом, бой Деревянченко с Мунгией не состоится в ближайшее время.

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