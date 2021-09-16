Бой украинца Деревянченко за право встретиться с чемпионом WBC перенесли: неожиданная причина
Источник:твиттер Маурисио Сулеймана
Украинский боксер Сергей Деревянченко в четвертый раз в карьере может провести бой за звание чемпиона мира. Для этого Сергею следует победить Хайме Мунгию. Но украинцу придется подождать с поединком против мексиканского нокаутера.
Соперник Деревянченко проведет бой с другим боксером
24-летний Мунгия решил не спешить с поединком против опытного Деревянченко. Хайме встретится с Габриэлем Росадо.
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Эту информацию сообщил журналист Дан Рафаэль. По его информации, на 17 сентября были назначены промоутерские торги на бой Мунгия – Деревянченко.
Однако в команде мексиканца решили провести бой против Росадо. Сообщается, что на решение боксера якобы повлияла смена промоутерской компании.
До недавнего времени Мунгия сотрудничал с Golden Boy, однако теперь боксера связывают с DAZN. Мунгия планирует встретиться с Деревянченко после поединка с Росадо.Хайме Мунгия – до сих пор непобедимый боксер. Он провел 37 поединков и все выиграл (30 нокаутом). Мексиканец был чемпионом мира по версии WBO в 1 среднем весе.
Информацию подтвердили в WBC
Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман сообщил, что WBC удовлетворила желание Мунгии провести бой с Габриэлем Росадо.
WBC подтверждает принятие запроса Хайме Мунгии продлить контракт на октябрьский бой против Росадо, а затем перейти к элиминатору против Деревянченко,
– написал Сулейман в твиттере.
Таким образом, бой Деревянченко с Мунгией не состоится в ближайшее время.
Что будет стоять на кону боя Деревянченко – Мунгия
- Украинец и мексиканец должны определить обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Титул удерживает непобедимый американец Джермалл Чарло.
- Свой предыдущий бой Деревянченко провел как раз против Чарло. В сентябре 2020 года Сергей дрался с Чарло за титул WBC и уступил единогласным решением судей.
- В 2018 и 2019 годах украинец дважды проиграл поединки за вакантный пояс IBF. Сперва Сергей уступил Даниэлю Джейкобсу, после чего сомнительно проиграл титул Геннадию Головкину.